Canoa, due ori e due quarti posti per la Canottieri Trinacria Palermo a Milano

Palermitani in acqua per una gara internazionale e una nazionale

Inizia in maniera molto positiva la stagione della velocità per la Canottieri Trinacria Palermo. All’idroscalo di Milano, in occasione della gara internazionale senior e della gara nazionale per le categorie ragazzi e junior, il club palermitano ha ottenuto due medaglie d’oro e due quarti posti.

A salire sul gradino più alto del podio Antonio Arizzi, che nella categoria ragazzi ha vinto sia nel k1 500 che nel k1 200. Nel k2 500 da segnalare il quarto posto per Riccardo Cangemi e Massimo Fiore. Buona la prova del k4 500 formato da Massimo Fiore, Riccardo Cangemi, Antonio Arizzi e Alessandro Ferrera, che per 27 millesimi di secondo non ha conquistato la medaglia, in un contesto internazionale caratterizzato dalla presenza degli atleti più forti a livello nazionale.

In gara presenti otto nazioni. In generale evidenziata la crescita di tutta la squadra palermitana. Nella categoria senior a scendere in acqua Marco Alaimo, nella categoria junior Alberto Cannata.