Canoista scompare nel lago, vigili del fuoco avviano le ricerche

L'imbarcazione si è ribaltata e gli altri occupanti sono riusciti ad emergere

1' DI LETTURA

Un canoista è scomparso mentre si allenava con la sua imbarcazione nel lago Borgioli a Signa, in provincia di Firenze.

L’allarme è scattato intorno alle 11, quando per motivi ancora da chiarire una canoa con a bordo 12 cittadini cinesi si è ribaltata. Immediatamente in undici sono riaffiorati dall’acqua, tranne un quarantenne. Le ricerche dell’uomo, dopo diverse ore, non hanno ancora prodotto risultati.

Secondo le prime informazioni, l’imbarcazione che si è ribaltata sarebbe un Dragon boat, a bordo del quale c’erano appunto dodici di cittadini cinesi che avevano organizzato una gita sul lago.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorritori del 118.