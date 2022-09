Canottieri Telimar, Durante Campione del Mondo nei due senza a Racice

Gli atleti Alessandro Durante della squadra palermitana e Giovanni Ficarra si sono aggiudicati il titolo mondiale

PALERMO – Grande traguardo per la Canottieri Telimar ai mondiali di Racice. In Repubblica Ceca, nella prima giornata delle finalissime, gli azzurri della categoria due senza pesi leggeri Alessandro Durante del Telimar e Giovanni Ficarra della CC Peloro si sono laureati campioni del Mondo al termine di una finale mai in discussione.

La selezione italiana è sempre stata in testa per tutta la durata della sfida, remando a ritmi molto elevati e staccando da subito il gruppo che ha visto chiudere, dietro gli azzurri, Ungheria in seconda posizione e Repubblica Ceca in terza.

Festeggia quindi la Canottieri Telimar che, con il successo di Durante, si aggiudica il decimo titolo mondiale della sua storia.