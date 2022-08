Canottieri TeLiMar, Emanuele Gaetani Liseo e Alessandro Durante ai Mondiali

I palermitani convocati dalla Nazionale Italiana per la manifestazione remiera che si terrà a Racice dal 18 al 25 settembre

2' DI LETTURA

PALERMO – A Monaco di Baviera è arrivata la prima medaglia assoluta per Emanuele Gaetani Liseo, l’atleta della Canottieri TeLiMar che ha conquistato il Bronzo con l’Otto Azzurro agli Europei. Le porte del Mondiale Assoluto per lui si sono aperte di diritto. Ma non è il solo atleta palermitano ad essere stato convocato dalla Nazionale Italiana per la manifestazione remiera che si terrà a Racice dal 18 al 25 settembre.



Dopo gli Ori ottenuti ai due Meeting Nazionali del 2022, per Alessandro Durante è arrivata anche la vittoria della gara selettiva nel Due Senza Pesi Leggeri, che si è tenuta a Piediluco e che gli vale la presenza in Repubblica Ceca insieme al compagno di equipaggio, il messinese Giovanni Ficarra (CC Peloro).



Per i due, che lavorano insieme dal 2020 e che vengono dall’exploit del 2021 alla tappa di Sabaudia della Coppa del mondo, dove arrivò l’Oro a sbaragliare a sorpresa tutta la concorrenza, si tratta della prima esperienza al Mondiale. I Campionati del 2021, infatti, sono stati annullati a causa della nuova ondata di covid che aveva investito la provincia di Shangai.



Nonostante le difficoltà nel ripetere un’annata da incorniciare come quella passata, grazie alla sinergia tra la Società TeLiMar e il Circolo Canottieri Peloro, da ottobre i due siciliani hanno iniziato la preparazione per i Mondiali, che tornano a Racice dopo l’edizione del 1993.



Una preparazione costante, anche se fatta da settimane di lavoro singolo intervallate da settimane di lavoro congiunto, per Durane e Ficarra che, battendo nella selezione sul lago umbro l’equipaggio del Gavirate composto da Francesco Emilio Lalicata ed Enea Tamborini, indosseranno il body Azzurro nell’equipaggio che rappresenterà l’Italia nella specialità del Due Senza Pesi Leggeri.



Intanto, da domani e fino all’11 settembre, Emanuele Gaetani Liseo raggiungerà la Nazionale Olimpica a Sabaudia, dove il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo metterà a punto gli equipaggi Assoluti.