Canottieri TeLiMar, sei medaglie dalla Pararowing Regatta Rowing for Paris

PALERMO – Obiettivo raggiunto e superato per il settore paralimpico della Canottieri TeLiMar, che dalla Pararowing Regatta Rowing for Paris porta a casa tre Ori due Argenti e un Bronzo.



Il team, guidato da Ionut Brinza, era composto da Valeria Galioto, Alessandro Aiello e Riccardo Venturella. Per loro sulle acque del Po vittoria in 4GiG con timoniere sui 300m e ottimo piazzamento, a sfiorare il podio, in GIG con timoniere sui 1000m insieme a Lorenzo Fascella, atleta dell’Esperia Torino.



Inoltre, Aiello e Brinza, in equipaggio misto con Esperia, Armida e Velocior hanno conquistato un Bronzo nella gara sprint 8+.



Anche nelle gare individuali indoor, i ragazzi del Club dell’Addaura hanno ottenuto risultati importanti, con il primo posto nella prova da 1’ di Venturella e i secondi posti di Aiello e Galioto.



Sempre al remoergometro è arrivato il terzo Oro del weekend per il TeLiMar nella staffetta 4×1’.



“Ci eravamo posti come obiettivo minimo una vittoria. Ne abbiamo ottenute tre – racconta un emozionato Ionut Brinza, allenatore del settore paralimpico della Canottieri TeLiMar –. I ragazzi hanno dato il massimo e sono riusciti a portare a casa anche altre medaglie. Tanta soddisfazione e tanta esperienza in più. Questi momenti realmente inclusivi sono fondamentali per la crescita di ognuno di noi. Non danno solo la possibilità di superare i propri limiti, ma costituiscono soprattutto un’occasione unica per confrontarsi con molte altre realtà, dalle quali c’è sempre da imparare”.