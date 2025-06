I cantieri sulla A19 e la replica di Anas: “Accuse inaccettabili”

La nota della rappresentanza sindacale inviata sulla scorta dell'intervento del Governatore Schifani

PALERMO – Sulla scorta delle dichiarazioni del Presidente della Regione, Renato Schifani, dalla rappresentanza sindacale dei dirigenti Anas giunge una nota di puntualizzazione sulla questione legata alla A19.

“A seguito della diffusione a mezzo stampa di notizie circa una presunta “rottura istuzionale” tra la Regione Sicilia e Anas – si legge nel comunicato inviato alle testate giornalistiche- causata dalla gestione dei cantieri per lavori di adeguamento delle barriere di protezione lungo l’autostrada A19 Palermo – Catania, la Rappresentanza dei Dirigenti Anas assiste attonita al proditorio e ripetuto attacco da parte delle istituzioni regionali, le quali prima hanno sollecitato le dimissioni del Subcommissario Anas nominato per la gestione dei lavori in corso lungo tutta l’Autostrada e, oggi, sono giunte a sostenere che “la Regione farà sentire la propria voce in tutte le sedi, anche a livello ministeriale, avanzando la richiesta della rimozione del responsabile di Anas Sicilia…”.

Tali dichiarazioni, come riportate dalla stampa, sono gravi e inaccettabili in quanto ledono l’immagine di Anas, la professionalità della sua Dirigenza e l’impegno di tutto il personale coinvolto nell’ampio programma di interventi di ammodernamento del sistema infrastrutturale stradale della Sicilia, già avviato e in corso di realizzazione.

La Rappresentanza ha espresso immediata solidarietà ai Colleghi della Struttura Territoriale Sicilia e il pieno sostegno all’azione dell’Amministratore Delegato, Claudio Andrea Gemme, certa che il vertice aziendale saprà adoperarsi al meglio per favorire il ripristino delle giuste condizioni di collaborazione tra Anas e le Istituzioni locali”.

Nelle scorse ore, come detto, le parole del Governatore Schifani intervenuto sulla vicenda dei cantieri lungo la A19.