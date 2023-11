Caos durante un funerale, scoppia la rissa tra parenti VIDEO

Urla, colpi e malori

BRINDISI – Scene di caos tra parenti sfociano in rissa durante un funerale a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Ciò che doveva essere una raccolta celebrazione della vita si è trasformato in un acceso confronto familiare. Davanti all’abitazione del defunto, un gruppo di amici e parenti si è raccolto per offrire l’ultimo saluto ad un uomo di 82 anni,

Rissa al funerale: cos’è successo

Secondo quanto riportato, la scintilla che ha incendiato gli animi sarebbe stata la presenza di un congiunto del defunto, non ben vista a causa di sue assenze precedenti in occasioni di lutto. Quel che era un momento di cordoglio si è trasformato in un campo di battaglia, con urla e scambi di colpi che hanno turbato la folla presente.

Le forze dell’ordine si sono precipitate sul luogo del litigio, situato nel quartiere Peraro, per ristabilire l’ordine e permettere che il feretro potesse proseguire il suo cammino verso il luogo di eterno riposo. Tra la tensione, alcuni dei presenti hanno accusato e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Camberlingo per ricevere le necessarie cure mediche.

Le immagini della rissa, condivise da un familiare della vittima, hanno fatto subito il giro sui canali social e sono diventate virali, toccando la sensibilità di molti.



