Caos sulla A29: “In trappola in autostrada già all’alba, un inferno”

I tempi per la riapertura e i disagi: "Bloccati senza via d'uscita"

PALERMO – Una mattinata d’inferno sulla Palermo-Mazara e le previsioni per il resto della giornata non sono rosee. Un incidente ha letteralmente paralizzato l’autostrada sulle direzioni di marcia: un tir che trasportava detersivi si è infatti ribaltato sfondando il guardrail che divide le due carreggiate e invadendo entrambe.

L’incidente all’1.30 di notte

E’ successo intorno all’una e mezza di notte, nel tratto tra Carini e Capaci, all’altezza di Isola delle Femmine che è stato poi chiuso alla circolazione dei mezzi. Migliaia gli automobilisti rimasti bloccati: oltre ai tanti pendolari che quotidianamente devono raggiungere Palermo per lavoro o recarsi in provincia, c’è chi doveva raggiungere l’aeroporto di Punta Raisi o chi doveva effettuare visite mediche.

I due tratti riaperti in tarda mattinata

Decine, inoltre, gli studenti che non sono riusciti a recarsi a scuola. Ore di caos e disagi anche per tanti anziani, imbottigliati tra le lunghe colonne d’auto che dal capoluogo siciliano partono sin dall’ingresso in autostrada, sulla circonvallazione. Poco dopo le 11 l’Anas ha comunicato la riapertura del tratto in direzione della città, ma si circola soltanto sulla corsia di marcia, quella di sorpasso resterà ancora chiusa “fino a quando le barriere di sicurezza danneggiate verranno sostituite”, è stato precisato. Il tratto in direzione Mazara è tornato accessibile, invece, intorno alle 13.

“Dopo lunghe e complicate manovre di svuotamento del carico del tir incidentato che conteneva detersivi – sottolinea l’Anas – le operazioni sono andate avanti tutta la notte ed erano indispensabili per consentire alla gru la rimozione del mezzo pesante, e la successiva pulizia del piano viabile ricoperto dal gasolio sversato, Anas ha riaperto le corsie di marcia sia in direzione Palermo che in direzione Mazara del Vallo. Il traffico viene così temporaneamente rimodulato in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dello spartitraffico danneggiato nell’impatto con il mezzo pesante”

“Si procede a passo d’uomo”

Si prevedono probabilmente tempi lunghi per la totale riapertura delle due carreggiate, quindi anche con le corsie di sorpasso perorribili. “Ora, dopo 10 ore dall’incidente, si procede a passo d’uomo – racconta un automobilista – ma ormai ho perso la mia giornata di lavoro. Mi trovo sull’A/29 dalle 6.45, alle 10 non ero ancora nemmeno a metà strada”.

“Mia madre anziana, si è sentita male”

“L’incidente si è verificato stanotte e dalle 6.30 alle 10.30 non ho più percorso nemmeno un metro. A quel punto abbiamo quasi tutti spento i mezzi. Perché non hanno chiuso gli svincoli prima, avvisando preventivamente gli automobilisti? Sicuramente in molti saremmo rimasti a casa o avremmo scelto alternative invece di rimanere intrappolati”. Giulio si trova in auto con la madre anziana, dovevano recarsi all’ospedale di Partinico: “Siamo usciti presto, intorno alle 6.30, sperando di essre puntuali. E’ l’inferno, ci sentiamo in trappola. Mia madre è sofferente, ha anche avuto un malore. Non è possibile ritrovarsi in situazioni del genere”.

Pullman bloccati sulla Palermo-Mazara

Tra chi racconta le ore di passione trascorse sulla Palermo-Mazara, in attesa di riprendere il viaggio, ci sono insegnanti e studenti bloccati sui pullman regionali. “Siamo fermi da quattro ore e mezzo ore – racconta Teresa Inzerillo -. Una giornata di lavoro in fumo per noi, ma anche per i tanti ragazzi che dovevano andare a scuola in zittà da Carini, Terrasini, Cinisi, Partinico e dintorni. Assurdo, davvero incredibile. Siamo esausti”.

E ancora: “Avevano cinque ore di tempo per chiudere l’autostrada in entrata e in uscita, invece si è paralizzato tutto. Non è il modo corretto di gestire un’emergenza simile, con migliaia di persone che hanno la necessità di spostarsi”.

Disagi sulla Palermo-Mazara: “Ho perso il volo”

“Io ho perso il volo – racconta un rappresentante di abbigliamento – dovrò sperare di riuscire a raggiungere l’aeroporto nel primo pomeriggio e riprogrammare il mio viaggio di lavoro. Siamo in balìa di ciò che giornalmente accade sulla Palermo-Mazara, dove gli incidenti sono sempre più frequenti. Oggi si è raggiunto il livello massimo di disagio e disorganizzazione, visto che il percorso alternativo della statale è al momento peggiore di quello autostradale. Un inferno”