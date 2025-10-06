Conducente in ospedale in codice rosso - VIDEO

PALERMO – Grave incidente sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove un tir che stava viaggiando in direzione del capoluogo si è ribaltato all’altezza dello svincolo di Capaci. Il mezzo ha sfondato il guardrail che separa le due carreggiate, invadendo anche quella in direzione Mazara.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale con codice rosso. In seguito all’impatto, la merce che il mezzo trasportava, una grossa quantità di detersivi, è finita in strada. L’incidente è avvenuto nella notte, ma sta provocando fortissime ripercussioni sul traffico nelle prime ore della mattina, con code per chilometri sia in direzione Palermo che in direzione Trapani. Basti pensare che per gli automobilisti in arrivo dal capoluogo, la circolazione risulta bloccata già in viale Regione Siciliana.

L’Anas consiglia un percorso alternativo: in direzione della città con uscita obbligatoria a Carini con rientro in autostrada a Capaci e viceversa. L’incidente e i percorsi alternativi sono stati segnalati anche dal sindaco di Capaci, Pietro Puccio.