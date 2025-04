L’Athletic Club Palermo in visita al Giardino della Memoria di Capaci

Un viaggio nella memoria dove calcio e legalità si uniscono

Un viaggio nella memoria, in cui calcio e legalità si uniscono per tramandare alle nuove generazioni le storie degli eroi che hanno combattuto la mafia con il sacrificio della propria vita. L’Athletic Club Palermo, mercoledì 16 aprile, ha visitato il Giardino della Memoria di Capaci, luogo simbolo dell’impegno contro la mafia e della memoria collettiva.

Sono passati quasi 33 anni dalla strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Un momento di riflessione fortemente voluto dalla società nerorosa, da sempre vicina al territorio e sensibile sul tema. Hanno partecipato all’evento dirigenti, atleti e atlete delle formazioni di calcio a 11, calcio a 5 e settore giovanile.

Pietro Puccio con la maglia della squadra

La delegazione, guidata dal presidente Gaetano Conte, è stata accolta dal sindaco di Capaci, Pietro Puccio, a cui è stata consegnata una maglia da gara con la scritta “NO MAFIA”. Presenti anche il direttore di MuST23, Dario Riccobono, e Antonio Vassallo, tra i primi testimoni oculari della strage di Capaci che ha raccontato quei drammatici momenti.

La squadra alla casina No Mafia

Una testimonianza ascoltata con attenzione e visibile commozione dalla squadra che si è poi incamminata verso la casetta No Mafia. Un’occasione intensa di riflessione per lanciare un messaggio condiviso. Cioè non dimenticare mai e continuare a lottare per un futuro libero dalla criminalità organizzata.

Il sindaco: “Non dobbiamo far morire la memoria”

“Il gesto dell’Athletic Club Palermo ha un’importanza inestimabile nei confronti di questi ragazzi, molti di loro nel 1992 non erano nati – spiega Pietro Puccio, sindaco di Capaci -. È obbligo nostro trasmettere la storia, non far morire la memoria. L’Athletic Club Palermo è sempre stato vicino al territorio. Non soltanto perché avrà in gestione l’impianto sportivo di Capaci. Grande merito al presidente e a tutta la dirigenza”.

“È stato un pomeriggio toccante, da siciliani è importante conoscere le nostre radici e ricordare questi eroi – aggiunge Gaetano Conte, presidente dell’Athletic Club Palermo –. È importante sensibilizzare i giovani sul tema della legalità”.