Capo d’Orlando, 2 cani rischiavano di morire in un incendio: salvati

Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – Disavventura a lieto fine per due cagnolini a Capo d’orlando, in provincia di Messina. Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per spegnere un incendio in appartamento.

L’intervento provvidenziale per i due cani

La squadra proveniente dal distaccamento di Sant’Agata Militello, intervenuta all’interno dell’abitazione, ha salvato i due cani che, a causa dei fumi della combustione, si sono intossicati. Uno dei due, infatti, aveva perso conoscenza e non respirava più. I due animali sono stati immediatamente messi in salvo e la bestiola priva di sensi è stata rianimata con utilizzo di aria compressa e ossigeno. L’incendio, che ha interessato una sola camera, è stato domato. I due cani stanno bene.

