Capo d’Orlando, salva la madre pensionata dalla truffa telefonica

Un intervento provvidenziale

CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – Sventata una truffa ai danni di una pensionata di Capo d’Orlando, nel messinese. La donna, sola in casa, è stata contattata sul telefono fisso da un falso carabiniere. Che le ha riferito di un incidente stradale provocato da una delle figlie, chiedendo 12.500 euro per evitarne l’arresto.

Quasi nello stesso momento, la pensionata ha ricevuto una seconda telefonata sul cellulare da un falso avvocato che sosteneva di rappresentare la persona ferita. Un espediente studiato per impedirle di chiamare i familiari o allertare qualcuno.

Pressata dalle richieste, la vittima stava per cedere alla richiesta del truffatore. Quando è arrivata l’altra figlia, che ha capito subito l’inganno e ha dato l’allarme ai carabinieri. Sono in corso indagini per individuare i responsabili.