Capodanno 2025 di Palermo, Biagio Antonacci sul palco in piazza Politeama

La presentazione degli eventi natalizi del Comune

PALERMO – Erano ben quattro i nomi in “corsa” per esibirsi la sera del 31 dicembre sul palco che il comune di Palermo allestirà in piazza, alla fine a spuntarla è stato Biagio Antonacci, che era già dato per favorito. L’annuncio è arrivato dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore Giampiero Cannella durante la conferenza stampa delle iniziative promosse dal Comune di Palermo in occasione del Natale e del Capodanno 2025.

Per il concerto di Capodanno il comune ha stanziato 500 mila euro, attingendo dal bilancio e dalla tassa di soggiorno. Intanto oggi alle 18 sarà acceso l’albero del Politeama e le luminarie ispirate a Santa Rosalia.

In contemporanea le associazioni di categoria, i piccoli artigiani e alcuni privati hanno lanciato una serie di iniziative in tutto il centro città. Ieri ha aperto i battenti la cittadella dell’Artigianato di Confartigianato, che ha portato in via Magliocco trenta postazioni. Al suo interno è presente il villaggio gastronomico e saranno disponibili laboratori per bambini, eventi e show cooking.

Sotto i portici di piazzale Ungheria, è stata già inaugurata la cittadella del Natale di Artigianando. Casette di legno anche a piazza Bellini, dove è stato allestito un mercato artigianale e un piccolo villaggio alimentare.

Ad allestire l’albero, che durate l’accensione sarà affiancato da un’esibizione musicale del Teatro Massimo, ha contribuito il vicepresidente della Fondazione Lene Thun, Simon Thun. Il costo dell’albero, alto 18 metri, è di 40 mila euro. A finanziarlo il Comune e l’assessorato regionale all’Agricoltura. Attorno ci sarà un boschetto.

Il comune ha organizzato un programma di iniziative in diversi quartieri della città e alla Fiera del Mediterraneo, all’interno del padiglione 20, è stato allestito il villaggio di Natale più grande d’Italia dopo quello di Milano.