 Capodanno Rai 2028 a Messina, l’annuncio di Siracusano
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Matilde Siracusano
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La sottosegretaria: “Vetrina straordinaria per la città e per il territorio”
televisione
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PALERMO – La diretta Rai de “L’Anno che Verrà” che accompagnerà l’arrivo del 2028 si svolgerà a Messina. Ad annunciarlo è stata la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia Matilde Siracusano.

“Il Capodanno Rai che saluterà l’arrivo del 2028 si svolgerà a Messina – ha detto –. Sarà una vetrina eccezionale per la nostra città e per tutte le eccellenze del territorio”.

Siracusano ha ringraziato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ricordando l’accordo biennale sottoscritto con la Rai per ospitare in Sicilia i prossimi due Capodanni televisivi dell’emittente pubblica.

“Dopo Palermo – ha aggiunto – il prossimo Capodanno Rai, quello che saluterà il 2027 e darà il benvenuto al 2028, sarà nella nostra città”. La sottosegretaria ha parlato di “una bellissima notizia” per Messina, sottolineando le possibili ricadute positive in termini di promozione del territorio e crescita economica.

Nel corso dell’annuncio, Siracusano ha citato anche Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, sostenendo che con una nuova amministrazione la città potrà ospitare grandi eventi senza costi eccessivi per i cittadini.

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