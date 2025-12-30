 Capodanno, la Regione: due treni speciali di notte da Palermo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Capodanno, la Regione: due treni speciali di notte da Palermo

L'assessore Aricò: “Offriamo servizi vicini alle esigenze dei cittadini”
IL SERVIZIO
di
1 min di lettura

PALERMO – Rientro in sicurezza a Capodanno per chi festeggerà fino a tarda notte a Palermo. La Regione Siciliana, attraverso Regionale di Trenitalia, ha previsto due treni straordinari nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio.

Con partenza da Palermo Centrale alle 2.30 in direzione Cefalù (R 6490); e alle 2.35 in direzione Aeroporto Falcone-Borsellino (R 6491). Tutte le fermate intermedie lungo le rispettive tratte saranno garantite.

Aricò: “Offriamo servizi vicini alle esigenze dei cittadini”

«Abbiamo pensato questo servizio per chi, a San Silvestro, festeggerà o lavorerà fino a tardi, per garantire un rientro a casa in sicurezza, un’alternativa concreta al traffico stradale nelle ore più delicate – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – Il governo Schifani non si ferma e continua a operare per offrire servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini».

Sarà possibile acquistare i biglietti tramite il personale Trenitalia presente in stazione. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI