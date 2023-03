Caporalato, l’operazione dei carabinieri: plauso della Flai Cgil

L'intervento dei segretari Russo e Glorioso.

CATANIA. “Ancora una volta esprimiamo il nostro plauso ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e ai Carabinieri della Compagnia di Paternò e di Sciacca per l’importante operazione con la quale è stata smantellata una rete di sfruttamento e caporalato nelle campagne del territorio etneo in violazione non soltanto delle normative a tutela del lavoro ma anche della dignità e dei diritti di onesti lavoratori agricoli”.



Così il segretario generale della Flai Cgil Sicilia Tonino Russo e il segretario della Flai Catania Giuseppe Glorioso che, in una nota congiunta, intervengono in merito alla notizia dell’arresto di un imprenditore agricolo accusato di aver sfruttato sul posto di lavoro quattro lavoratori agricoli stranieri corrispondendo loro una “retribuzione” di appena 35 euro giornalieri di cui 5 euro in favore del “caporale”.

“L’intervento delle Forze dell’Ordine è scaturito da una denuncia di “Diagrammi a Sud”, il progetto che vede impegnata la Flai come capofila, in prima linea nei territori per assistere e aiutare i lavoratori che denunciano i loro sfruttatori. – scrivono Russo e Glorioso – In questo modo, si contribuisce in modo chiaro e netto a fare emergere quelle sacche di lavoro nero e a contrastare sfruttamento e caporalato.

I braccianti agricoli devono sapere che non saranno mai da soli – sottolineano Russo e Glorioso – la Flai sarà sempre al loro fianco affinché la legalità possa affermarsi e la dignità di chi lavora onestamente essere tutelata e preservata da ogni forma di abuso”.



Per la Flai Sicilia e la Flai Catania il progetto “Diagrammi a Sud” sta fornendo strumenti utili non soltanto per mettere in luce condizioni di sfruttamento, ma sta contribuendo in modo decisivo a dare sempre più forza ad un’azione preventiva in modo capillare, sostenendo soprattutto i lavoratori agricoli stranieri per favorire la più ampia inclusione e integrazione nel nostro tessuto sociale e lavorativo.