Capretta salvata dai vigili del fuoco sull’isola di Vulcano

Era rimasta bloccata su un costone roccioso

VULCANO (MESSINA) – Disavventura a lieto fine per una capretta sull’isola di Vulcano, alle Eolie (Messina). Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Messina, in servizio sull’isola di Lipari, è intervenuta per il recupero dell’animale che si trovava in difficoltà in una zona impervia nell’isola.

Il salvataggio

La capretta, rimasta bloccato su un costone roccioso, è stata individuata dalla squadra dei vigili del fuoco di Lipari: due operatori Sa (Soccorritori acquatici) del Comando hanno raggiunto l’animale a bordo di un gommone e, indossati i dispositivi di protezione individuale, si sono avvicinati alla capretta in sicurezza salvandola. L’animale, visibilmente provato ma in vita, è stato affidato alle cure dei volontari presenti sull’isola.

