“Consiglieri di FdI votano con l’opposizione. Giocano a risiko”

Le parole del sindaco Carlo Caputo

BELPASSO (CATANIA) – Intervento del sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. E lo fa a proposito del al rinvio del Consiglio Comunale. Denuncia una manovra politica “volta a destabilizzare l’amministrazione”.

“Il Consiglio Comunale è stato rinviato per la mia assenza, con la scusa di una mozione sul conflitto internazionale sulla striscia di Gaza – dice -. Ma l’obiettivo reale, come dimostrato dai fatti, non era discutere di politica internazionale, bensì dimostrare che il Sindaco non ha una maggioranza.”

“Da mesi evidenzio come, alcuni consiglieri di Fratelli d’Italia, che hanno come riferimenti deputati di Fratelli d’Italia, votano e complottano insieme all’opposizione. Si sta giocando a ‘Risiko’ con la nostra Città per rallentare l’attività amministrativa”, conclude.