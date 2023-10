Il carabiniere travolto lungo la Statale 121: le sue condizioni restano gravi

Si resta aggrappati alla speranza

CATANIA – Sono, purtroppo, ancora fortemente critiche le condizioni del carabiniere rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto domenica scorsa lungo la Statale 121. Una dinamica dell’accaduto che fa schiumare rabbia per via dell’evolversi degli eventi che hanno visto il militare di stanza a Santa Maria di Licodia essere travolto da un’auto che andava in direzione del capoluogo etneo.

La Gazzella dei carabinieri era intervenuta sul posto per via di un incidente che si era verificato a poche decine di metri dello svincolo di Valcorrente. Mentre erano in corso le rilevazioni necessarie per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro è sopraggiunta un’auto condotta da un 81enne che è andata a centrare in pieno la vettura dei militari: una carambola fatale che ha coinvolto entrambi i carabinieri in servizio.

Entrambi ricoverati all’ospedale San Marco, per uno dei due le ferite sono state devastanti. L’augurio è che dal nosocomio catanese possa presto arrivare una buona notizia nel bel mezzo di una tragedia che proprio in quel tratto ha visto morire nelle score un giovane e di appena 22 anni.