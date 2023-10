Incidente sulla 121, travolti due carabinieri intervenuti per un altro sinistro

L'arrivo dei soccorsi

CATANIA – Due carabinieri sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la Statale 121. Erano intervenuti per effettuare i rilievi ad un sinistro in contrada Valcorrente (in coincidenza dello svincolo per il centro commerciale Etnapolis) quando un’altra vettura che procedeva in direzione del capoluogo etneo avrebbe finito col centrarli.

I due militari feriti sono stati condotti d’urgenza in ospedale: in particolare, con uno dei carabinieri che ha riportato serie ferite in diverse parti del corpo.

Dall’altra parte della carreggiata, poco più avanti, un terzo incidente tra due auto ha provocato altri cinque feriti, fra cui due minori.