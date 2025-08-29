 Carabinieri Cites di Palermo, nel 2025 sequestrati 100 volatili protetti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Carabinieri Cites di Palermo, nel 2025 sequestrati 100 volatili protetti

Gli esemplari in buone condizioni di salute sono stati liberati
IL BILANCIO
di
1 min di lettura

PALERMO – Dall’inizio dell’anno il nucleo carabinieri Cites del centro anticrimine natura carabinieri di Palermo ha sequestrato oltre 100 esemplari di uccelli protetti, per un illecito guadagno di 20mila euro. Tra gli esemplari recuperati figurano cardellini, fanelli, calandre, lucherini, verzellini e passeri, specie tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Berna e dalla normativa nazionale. Molti di essi sono stati trovati in gabbie anguste, in condizioni incompatibili con le esigenze etologiche delle specie.    

Gli esemplari in buone condizioni di salute sono stati liberati in aree idonee alla reintroduzione in natura, mentre quelli con problematiche sanitarie sono stati affidati a strutture autorizzate per le cure veterinarie e la successiva valutazione di un’eventuale ritorno alla libertà.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI