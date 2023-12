Disabile appassionato dei Carabinieri riceve la tessera dell’Associazione

Il giovane ha ricevuto anche il calendario dell'Arma

CALTAGIRONE (CATANIA) – Un disabile di 33 anni, Giancarlo, che ha sempre nutrito una forte passione per i Carabinieri, ha potuto coronare stamane il suo sogno ricevendo la tessera dell’Associazione nazionale carabinieri durante il tradizionale scambio di auguri natalizi tra i militari dell’Arma in congedo ed una rappresentanza di militari in servizio presso la compagnia carabinieri di Caltagirone, comandata dal capitano Giorgia de Acutis.

A consegnare la tessera è stato il presidente della sezione di Caltagirone dell’Associazione, Antonio Rinaudo. Il capitano De Acutis, che aveva già conosciuto il ragazzo in occasione delle celebrazioni della ‘Virgo Fidelis’, ha regalato a Giancarlo il calendario storico dell’Arma 2024 con l’augurio che il nuovo anno possa suscitare in tanti altri giovani l’amore per le Istituzioni che da sempre sono dalla parte dei cittadini.