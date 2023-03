Catania, raffica di multe ai venditori ambulanti di frutta

Secondo i carabinieri, vendevano senza autorizzazione: i prodotti ortofrutticoli sono stati dati in beneficenza, quelli ittici distrutti

CATANIA. Cinque ambulanti che vendevano senza autorizzazione prodotti alimentari in viale Mario Rapisardi, nel quartiere di Nesima, sono stati sanzionati complessivamente per quasi 12 mila euro dai carabinieri. I militari dell’Arma hanno sequestrato loro tutta la merce esposta sui banchi di vendita: 300 chili di prodotti ortofrutticoli, che sono stati dati in beneficenza, 30 di prodotti ittici, che sono stati distrutti.

I militari hanno anche controllato una quindicina di persone sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dei quali è stata riscontrata la regolare presenza in casa L’attività di controllo della circolazione stradale ha consentito ai carabinieri di identificare una cinquantina di persone e di sottoporre a verifica una quarantina di veicoli. Sono scattate sanzioni per quasi 5.000 euro per violazioni al codice della strada e il sequestro amministrativo di tre veicoli.