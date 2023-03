Carceri, il report sulle donne di Antigone: tutti i numeri sulle detenute

Tra le oltre 2mila detenute in Italia ci sono anche 15 mamme con 17 bambini al seguito

ROMA – La presenza delle donne nelle carceri italiane è ormai stabile da molti anni attorno al 4% del totale dei detenuti: al 31 gennaio di quest’anno sono 2.392 le donne presenti negli istituti penitenziari, di cui 15 madri con al seguito 17 bambini di meno di un anno.

Sono i dati dell’associazione Antigone nel primo rapporto sulle donne detenute in Italia, un segno di attenzione a questo mondo in occasione dell’8 marzo. Èstata la pandemia, e la conseguente paura per le carceri, spiega Antigone, a ridurre drasticamente il numero delle bimbi reclusi, passati da 48 della fine del 2019 ai 29 della fine del 2020, fino a raggiungere i 17. Segno che, aggiunge l’associazione, “per risolvere il problema dei bambini in carcere si debba e si possa lavorare nella prassi della magistratura agendo caso per caso sulle singole situazioni”.

Dei bambini oggi in carcere, il nucleo più cospicuo – 8 donne con 9 bambini – si trova nell’Icam di Lauro. Delle donne presenti, circa 1.400 sono madri, e sono quasi 4mila i figli con la madre in carcere. In generale, la popolazione detenuta femminile è più anziana di quella maschile e le donne con oltre 70 anni sono 31. Per quanto riguarda la provenienza, le straniere sono il 30,5% del totale: un dato in calo rispetto al 40% del 2013. Ci sono anche circa 70 donne trans, in apposite sezioni protette all’interno di carceri maschili a Belluno, Como, Ivrea, Napoli Secondigliano, Reggio Emilia e Roma Rebibbia Nuovo Complesso.

Sono trenta le ergastolane nelle carceri italiane, 72 hanno pene oltre i 20 anni. Dodici sono le donne sottoposte al 41 bis, tutte presso l’istituto penitenziario dell’Aquila. Una donna su 10 è in regime di Alta sicurezza, nel caso degli uomini la percentuale sale al 16,8%. Otto donne sono nel regime AS2 (detenuti appartenenti ad associazioni terroristiche nazionali e internazionali) e 218 nell’AS3 (organizzazioni criminali di stampo mafioso). Sono presenti in Italia tre sezioni destinate ad ospitare donne collaboratrici di giustizia o parenti di collaboratori, per un numero complessivo di 6 donne.