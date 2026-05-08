 Cardiochirurgia Taormina, De Luca: "A Roma con Schifani
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Cardiochirurgia pediatrica Taormina, De Luca: “Andrò a Roma con Schifani”

Cardiochirurgia pediatrica Taormina (Ansa)
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"Ho seguito la vicenda dall'inizio"
SANITÀ
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TAORMINA (MESSINA) – “Sul centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina ho seguito la vicenda fin dall’inizio. Da sindaco ho chiesto con forza che venisse inserito nella rete ospedaliera regionale e devo riconoscere che il presidente Renato Schifani ha mantenuto l’impegno assunto. Le cose vanno sempre chiamate con nome e cognome: Schifani, su mia espressa richiesta, ha fatto ciò che per dieci anni non era stato fatto”. Lo dice il sindaco di Taormina Cateno De Luca.

“Il primo passo era proprio questo: inserire il Ccpm nella rete ospedaliera. Adesso attendiamo che venga definito e approvato in via conclusiva il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera“, aggiunge.

“Rispetto alla posizione del Bambin Gesù, bisogna comprendere bene cosa significhi questa comunicazione – ha aggiunto il primo cittadino di Taormina –. Ieri sono stato contattato dal presidente Schifani, che mi ha tranquillizzato sulla vicenda e mi ha confermato che andremo insieme a Roma: lui in qualità di presidente della Regione, io in qualità di sindaco di Taormina. Andremo a confrontarci con il Bambin Gesù e a compiere tutti i passaggi necessari affinché l’équipe che si è distinta in oltre vent’anni di attività resti a Taormina”.

“Gli aspetti amministrativi e gestionali non competono al sindaco, ma devono essere impostati in modo corretto per garantire la compatibilità con la richiesta formulata dalla Regione Siciliana: mantenere a Taormina quell’équipe e questo servizio”. 

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