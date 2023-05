Career day all’Istituto Tecnico Emanuele III di Palermo

L'evento avrà luogo lunedì 22 maggio

PALERMO – L’istituto Tecnico Emanuele III di Palermo organizza, per lunedì 22 maggio, la prima giornata del Career Day ‘Incontra il tuo futuro’, evento di interazione tra domanda ed offerta di lavoro per gli studenti diplomandi ed ex allievi dell’Istituto.

Durante la giornata, i diplomandi e gli ex allievi avranno l’opportunità di entrare in contatto con i Manager e i Responsabili delle Risorse Umane delle aziende partecipanti, tra le più importanti a livello nazionale nei rispettivi settori di riferimento rispondenti alle curvature dei nostri corsi, in cerca di figure professionali, prendere parte alle presentazioni aziendali, consegnare i propri CV, sostenere colloqui in vista di un eventuale inserimento lavorativo.

L’evento avrà luogo lunedì 22 maggio 2023 presso l’aula magna dell’Istituto in Via Duca Della Verdura, 48 dalle 10.00 alle 17.00.