Carini, accordo Unicredit-imprenditori per l’accesso al credito

Supporto agli investimenti

PALERMO – UniCredit e Ciac (Coordinamento imprenditori Area Carini) hanno siglato un accordo per affiancare le aziende del territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita e rafforzarne le potenzialità di sviluppo, sostenendone la liquidità e rispondendo alle necessità determinate dall’attuale contesto di mercato.

“L’accordo con il Coordinamento imprenditori Area Carini consente di mettere la nostra esperienza e i nostri servizi a supporto delle imprese che operano in quell’area industriale. Questo accordo è in linea con l’obiettivo di sostenere le imprese e le comunità in cui operiamo e conferma il nostro ruolo di banca di riferimento del territorio”, dice Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit.

“La banca si impegna a riservare alle richieste di finanziamento che dovessero essere formulate dalle aziende associate priorità nella valutazione e a riservare loro sostegno mediante le aree corporate dislocate sul territorio – commenta Giuseppe Pezzati, presidente del Ciac -: inoltre valuterà l’opportunità di rendere disponibili ai soci prodotti specifici utili a supportarne lo sviluppo”.