Carini, camper distrutto da un incendio: il rogo sarebbe accidentale

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme

CARINI (PALERMO) – Un incendio ha avvolto un camper posteggiato sul lungomare Cristoforo Colombo a Carini, in provincia di Palermo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato che altri mezzi che si trovavano parcheggiati accanto potessero essere danneggiati. Non ci sono stati feriti.

Dentro al camper non c’era nessuno. Il mezzo, però, è andato completamente distrutto. Secondo i primi rilievi il rogo sarebbe partito per cause accidentali: un probabile corto circuito dell’impianto elettrico. Sono intervenuti anche i carabinieri.