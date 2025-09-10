Sfondano l’ingresso del tabacchi con l’auto: furto con spaccata a Carini

Il colpo in corso Italia

CARINI (PALERMO) – La banda della spaccata torna in azione anche a Carini, nel Palermitano. Nel mirino è finita stavolta una tabaccheria che si trova in corso Italia, nella zona centrale della cittadina.

Nella notte i malviventi hanno lanciato un’auto a forte velocità contro l’ingresso dell’attività commerciale, poi hanno passato al setaccio il locale e rubato dal magazzino stecche di sigarette e Gratta e vinci. Si sono poi dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Furto con spaccata a Carini: i rilievi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. L’auto utilizzata come ariete è risultata rubata. Le indagini per risalire i responsabili sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare i malviventi. Pochi giorni fa, un altro colpo con spaccata in pieno centro a Palermo.

Il furto a Palermo

I ladri sono infatti entrati in azione in via Paolo Paternostro, prendendo di mira il ristorante “Magna Roma”, che si trova a pochi metri dal Teatro Politeama. Hanno forzato la saracinesca in piena notte e spaccato la vetrina, poi hanno portato via il registratore di cassa che conteneva poche centinaia di euro.

Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri che hanno estratto i filmati del sistema di videosorveglianza. Le indagini per rintracciare i responsabili sono in corso. Un fenomeno sempre più diffuso nel capoluogo siciliano. Negli ultimi mesi nel mirino della banda della spaccata sono finiti soprattutto attività commerciali del centro storico.

Una lunga serie di colpi

Tra questi, negozi di bigiotteria in via Maqueda e locali di street food nella stessa zona. Ma anche nella zona residenziale, dove alcuni mesi fa è stata sfondata la vetrina di un negozio di telefonia. In via Ausonia, infatti, è stato preso di mira il centro Wind.