Ladri in azione nella notte: colpo in un ristorante in centro

E' successo in via Paolo Paternostro, indagano i carabinieri

PALERMO – Hanno agito nella notte, forzando la saracinesca e danneggiando la vetrata. Poi hanno fatto irruzione nel locale, passandolo al setaccio. La banda della spaccata torna in azione a Palermo e ancora una volta in pieno centro. Intorno alle 3 di notte è stato preso di mira il ristorante “Magna Roma” di via Paolo Paternostro a Palermo, a pochi metri dal Teatro Politeama, in pieno centro città.

La fuga e le indagini

I malviventi si sono poi impossessati del registratore di cassa che conteneva poche centinaia di euro e si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il furto e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere del locale.

Il colpo vicino ai cantieri navali

Si tratta soltanto dell’ultimo caso nel capoluogo siciliano, dove i furti con danneggiamento nelle attività commerciali hanno subito una escalation. Tra i più recenti, quello ai danni di una tabaccheria in via Simone Gulì, nella zona dei cantieri navali. Qui i ladri hanno forzato la saracinesca e si sono impossessati di decine di stecche di sigarette, Gratta e vinci e soldi in contanti.

L’ennesimo furto in un ristorante in città

Pochi giorni prima, un altro colpo in un’attività di ristorazione, stavolta in via Maqueda. Nel mirino è infatti finito il locale di street food “Porta Carbone”, già molto conosciuto per lo storico punto vendita alla Cala. Anche in questo caso è stata spaccata la vetrata e sono stati portati via i soldi custoditi nel registratore di cassa e alcune bottiglie di alcolici.