Carini, rubato il defibrillatore del campo sportivo “Pasqualino”

Indagini dei carabinieri

CARINI – Rubato il defibrillatore che si trovava nella teca nel campo sportivo “Pasqualino” di via Morello a Carini. La società sportiva del “Città di Carini” ha denunciato ai carabinieri il furto, impegnandosi alla sostituzione in tempi brevi. La società di calcio condannando il gesto deplorevole ha lanciato un appello per avere restituito il presidio medico e ha chiesto la collaborazione di tutti per poterlo ritrovare.