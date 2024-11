Carini, verifica su Tari e Imu per chi getta rifiuti per strada FOTO

Pugno duro dell'amministrazione contro gli "sporcaccioni"

CARINI (PALERMO) – L’amministrazione comunale di Carini aumenta i controlli contro chi abbandona i rifiuti per strada.

Oltre alla multa per abbandono, scrive il sindaco Giovì Monteleone sui propri social, per i trasgressori scattano i controlli per accertare la regolarità dei versamenti Tari e Imu. Sotto la lente di ingrandimento, inoltre, anche gli immobili di loro proprietà: ne sarà accertata la regolarità.

Continuano a essere numerosi gli “incivili” ripresi dalle telecamere mobili – continua ancora il sindaco -, dislocate in giro per il territorio, mentre sporcano Carini. Via Moscala, via Massimo D’Azeglio, via Magellano, via Don Milani, via Don Lugi Sturzo, via Archimede, via Umbria e via Roma sono alcune delle strade dove sono stati pizzicati gli ultimi “sporcaccioni”.

“Non avremo alcuna pietà contro chi deturpa il nostro Comune. E dato che, a quanto pare, le multe e nemmeno le denunce penali bastano ad arginare il problema, abbiamo deciso di fare tutto quello che la legge ci consente di fare in questi casi”, scrive Montelone.

“Non abbiamo altra scelta. La tutela del territorio viene prima di tutto. E non possiamo permettere che tutti gli sforzi che facciamo per avere un paese pulito vengano vanificati da questa gente”, conclude il sindaco Giovì Monteleone.