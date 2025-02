Catania, piazza Repubblica: “Una baraccopoli nel salotto buono” – FOTO

Il degrado nel fossato alle spalle di corso Sicilia

CATANIA – Una vera e propria baraccopoli, che sorge a piazza Repubblica, “nei pressi del salotto buono e commerciale della città”, proprio alle spalle della sede catanese della Banca d’Italia, a pochi passi di un importante e frequentato supermercato.

Lo denuncia in un comunicato il vice presidente della prima municipalità, l’autonomista Giuseppe Arcidiacono.

Il fossato di piazza Repubblica a Catania

“In questo fossato – ci spiega Arcidiacono – vi abitano numerosi extracomunitari senza fissa dimora, in condizioni igieniche assolutamente precarie, immersi tra i rifiuti di ogni genere”.

Una situazione di degrado che, si legge nella nota, preoccupa e non poco i residenti della zona di corso Sicilia, piazza della Repubblica e corso dei Martiri.

“Sono numerosi – continua Arcidiacono – i residenti e i commercianti di questa zona che hanno lanciato l’allarme per le gravissime condizioni igienico sanitarie in cui versa quello che viene definito il fossato”.

“Scenario inquietante”

“Uno scenario che – scrive ancora Arcidiacono – non pochi hanno definito inquietante. L’impressione è che anche qui si stia riproponendo quello che nel corso degli anni è successo in corso dei Martiri, dove tra i rifiuti sono nati dei veri e propri campi con alloggi”.

“La situazione è disastrosa – dice Arcidiacono – e anche il fossato di corso Sicilia, come quelli di corso dei Martiri, è pieno di baracche e cumuli di rifiuti di vario genere, che amplificano lo stato di degrado generale in cui, purtroppo, versa tutta la zona. Ma non si tratta di una novità. I senza tetto hanno trovato in questo punto una dimora nell’indifferenza generale”.

L’appello

“In questo senso lancio un appello all’amministrazione e al sindaco Trantino affinché si possa porre fine a questa grave problematica che sta investendo l‘intera zona, con la speranza che, al più presto, vengano eseguiti i lavori di riqualificazione dell’ intera zona”.