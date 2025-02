Ordigno bellico trovato a Camporeale, è stato fatto brillare – FOTO

La scoperta in contrada Pernice

PALERMO – Un ordigno bellico è stato trovato vicino a un’area privata a Camporeale, in provincia di Palermo. A contattare i carabinieri dopo la scoperta, è stato il proprietario di un terreno che si trova in contrada Pernice.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri e i militari del Quarto reggimento genio guastatori dell’esercito di Palermo che hanno fatto brillare in sicurezza l’ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale. L’ultimo caso in Sicilia si è registrato lo scorso dicembre, in provincia di Catania, quando a Biancavilla è stata fatta brillare una bomba da mortaio risalente alla seconda guerra mondiale.

Era stata rinvenuta nella zona delle vigne. In quel caso erano stati alcuni pastori ad allertare i carabinieri della Stazione di Biancavilla dopo avere notata la presenza dell’ordigno bellico.