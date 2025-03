Carnevale di Acireale, si è chiusa una edizione dai grandi numeri

Venduti 72.817 biglietti per oltre 664 mila euro d’incasso

ACIREALE (CATANIA) – Il rogo di “Re Burlone” chiude definitivamente l’edizione 2025 del Carnevale di Acireale. Un’edizione definita dagli organizzatori “straordinaria per partecipazione e qualità delle sue proposte”. Si chiude con 72.817 biglietti venduti e oltre 664 mila euro d’incasso.

Il carro vincitore

A vincere l’edizione 2025 della manifestazione è stata la ditta S.F. costruzioni Cavallaro, con l’opera che “Eutopia” il capovolgimento della parola “utopia”, rappresenta un mondo perfetto ma irraggiungibile. L’Eutopia, invece, è uno scenario bello e possibile.

Il carro allegorico affronta il tema della guerra e del coinvolgimento del mondo intero, ponendo la domanda: può la grande pace essere un’E…utopia per l’intero mondo? Un invito a riflettere su quanto sia possibile realizzare un mondo migliore, libero dalla guerra e dalla violenza.

Migliaia di visitatori

L’edizione di quest’anno ha visto la città di Acireale accogliere migliaia di visitatori, tra cui moltissimi giovani e famiglie, che hanno potuto vivere in pieno la magia di uno dei carnevali più importanti d’Italia.

Durante i tre intensi weekend di festeggiamenti, i carri allegorici hanno incantato il pubblico con la loro maestosità, frutto del talento e della dedizione dei maestri carristi acesi.

Le imponenti opere in cartapesta, che raccontano storie, tradizioni e temi attuali, hanno colorato le strade e le piazze della città, regalando emozioni e spettacoli indimenticabili. Ogni carro, simbolo di maestria artigianale e creatività, ha reso il Carnevale di Acireale un evento unico al mondo.

Mostre, spettacoli, attività

La manifestazione, che ha preso il via con la consegna delle chiavi della città a Re Burlone, ha visto anche numerosi eventi collaterali di grande successo, tra cui mostre, spettacoli musicali, attività per bambini e giochi popolari. Le piazze sono state animate da artisti locali, gruppi mascherati e dj-set che hanno coinvolto i partecipanti in un’esperienza di festa continua.

La nuova formula del Carnevale ha colto nel segno, con un programma pensato per coinvolgere tanto i più giovani, con eventi come “Aci Comics” e i laboratori di cartapesta, quanto le famiglie e gli appassionati della tradizione. L’approccio innovativo, che ha visto una forte attenzione agli artisti locali, ha permesso di arricchire il Carnevale con proposte diversificate e altamente coinvolgenti.

“Orgogliosi di questa edizione”

“Siamo orgogliosi di come questa edizione del Carnevale di Acireale si sia svolta – dichiara il presidente della Fondazione, Giuseppe Sardo – la partecipazione di migliaia di persone, la qualità dei carri allegorici, delle maschere isolate e dei carri in miniatura, unita all’entusiasmo che ha attraversato la città, confermano che il nostro Carnevale è una manifestazione che riesce a rinnovarsi pur restando fedele alla tradizione.

Il coinvolgimento degli artisti locali e la crescente affluenza di giovani ci danno un segnale forte e chiaro: il Carnevale di Acireale è vivo e in continua evoluzione, capace di affascinare ogni anno il pubblico con nuovi linguaggi e nuove proposte.

Siamo già al lavoro per migliorare e rendere ancora più speciale l’edizione del 2026. Ringrazio i membri del CdA, gli uffici, le forze dell’ordine che hanno garantito uno svolgimento ordinato della manifestazione”.

“Altissima qualità”

“Abbiamo visto esibirsi nel circuito opere straordinarie, la qualità dei nostri carri allegorici è altissima, sono apprezzati in tutto il mondo e questa edizione ce lo ha confermato ancora una volta. Il bilancio è assolutamente positivo,– sottolinea il sindaco Roberto Barbagallo -.

La cosa più bella è stata poter ammirare lo spettacolo dei carri fino a notte. Prolungare le esibizioni ha dato il giusto spazio ai nostri maestri della cartapesta e ci ha dato la conferma concreta che il pubblico viene al Carnevale di Acireale per i carri allegorico grotteschi.

È stata una buona intuizione il coinvolgimento di artisti locali e regionali negli spettacoli spalmati lungo il circuito anche a ora di pranzo e nel pomeriggio. Ma sopratutto un dato più che positivo è che i giovani siano tornati al Carnevale, grazie a manifestazioni create da loro o che li hanno coinvolti direttamente fino a tardissima sera”.

“Un Carnevale tra i principali d’Europa”

“Si conclude oggi un’edizione del Carnevale di Acireale che si conferma come uno dei principali carnevali d’Italia, e aggiungerei d’Europa – sottolinea l’assessore al turismo, Enzo Di Mauro – per la grande qualità dei carri allegorici in concorso, frutto del lavoro insuperabile dei nostri Maestri della cartapesta, per il grande afflusso di pubblico che abbiamo avuto in città in questi giorni e per l’alto gradimento mostrato dai tantissimi turisti che sono venuti a trovarci. Un plauso lo voglio rivolgere anche ai giovani artisti che si sono cimentati nella realizzazione dei carri in miniatura e nelle maschere isolate. Sono loro il futuro del nostro meraviglioso Carnevale”.

Il Carnevale di Acireale si è confermato anche quest’anno una straordinaria occasione di incontro, celebrazione e creatività, pronto a lasciarsi alle spalle un’edizione memorabile e a guardare già al futuro, arrivederci ad aprile con l’edizione 2025 della “Festa dei Fiori”.

Appuntamento in primavera

A proposito della “Festa dei fiori 2025”, proprio ieri sera durante la manifestazione, sono stati presentati i bozzetti delle macchine infiorate che sfileranno dal 25 aprile all’1 maggio.

Le opere infiorate, ancora una volta, toccheranno temi di fantasia ma anche di grande attualità: la deforestazione, i cambiamenti climatici e la cementificazione selvaggia, ma anche l’intelligenza artificiale e le ripercussioni dei social sulla vita reale fino all’importanza di restare bambini. Appuntamento dunque, con la “Festa dei Fiori 2025” a partire dal 25 aprile in piena primavera.