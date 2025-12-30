Caritas, a Palermo cresce l’emergenza solitudine: i numeri

Le criticità principali: povertà, lavoro e casa

PALERMO – Cresce l’impegno della Caritas diocesana di Palermo nell’area della grave marginalità adulta. Attraverso il Centro San Carlo e Santa Rosalia, gestito dalla cooperativa sociale La Panormitana, sono stati garantiti servizi essenziali come mensa, docce e accoglienza, oltre a laboratori e percorsi di reinserimento sociale. È quanto emerge dal rapporto Volti incontrati, presentato oggi dalla Caritas diocesana.

I numeri della marginalità adulta

Nel biennio 2023-2024 sono state incontrate 413 persone in condizioni di forte esclusione sociale, di cui 246 nel solo 2024. In particolare, 194 persone hanno usufruito del servizio mensa e 68 hanno ricevuto accoglienza. Il rapporto restituisce non solo dati numerici, ma anche storie di accompagnamento costruite nel tempo, nel segno della prossimità e della responsabilità condivisa.

Povertà, lavoro e casa: le criticità principali

Secondo Volti incontrati, il 37% delle persone seguite vive da solo, un dato in costante crescita. La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 45 e i 54 anni, mentre solo il 10,4% degli utenti ha un lavoro. Aumentano anche i senza dimora, che nel 2024 sono 202, rispetto ai 182 dell’anno precedente. Le principali difficoltà riguardano il lavoro, la casa, la salute e le relazioni familiari, seguite da problemi legati alla giustizia, alla detenzione e alle dipendenze.

Famiglie fragili e nuove solitudini

Le famiglie restano tra i soggetti più vulnerabili, ma cresce in modo significativo il numero di persone sole che si rivolgono alla Caritas. Un segnale che evidenzia un cambiamento delle forme di povertà, sempre più legate all’isolamento sociale e alla precarietà lavorativa.

La rete Caritas sul territorio

Nel 2024 la rete Caritas diocesana ha raggiunto complessivamente 26.384 persone e 8.845 famiglie, grazie al lavoro di 113 parrocchie e 85 Centri di ascolto attivi nel territorio diocesano di Palermo. In aumento anche gli interventi per il sostegno alimentare: 3.138 famiglie assistite tramite i centri territoriali convenzionati per gli aiuti Agea, per un totale di 9.353 persone, in crescita rispetto alle 8.125 del 2023.

Verso il Giubileo della Speranza 2025

Dalla grave marginalità adulta ai progetti sull’abitare, dalla rete sociosanitaria “SaluTiAmo” ai percorsi contro la povertà educativa, l’azione della Caritas diocesana prosegue con l’obiettivo di promuovere la dignità delle persone e rafforzare le comunità, in sintonia con il cammino verso il Giubileo della Speranza 2025 e grazie alla collaborazione con la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami e la cooperativa sociale La Panormitana.