Carnevale di Acireale, il rogo di Re Burlone conclude il martedì grasso

La fine dell'edizione 2024 e la proclamazione dei vincitori

ACIREALE (CATANIA) – Si è concluso dopo la mezzanotte il Carnevale di Acireale, con il Martedì Grasso, il rogo di Re Burlone e il momento delle attese graduatorie con la proclamazione dei vincitori dei concorsi. L’annuncio è stato dato in diretta dalla voce storica del Carnevale di Acireale Giulio Vasta, accanto a lui il sindaco Roberto Barbagallo, il presidente della Fondazione del Carnevale Nando Ardita e Antonio Presti, presidente della Giuria di tecnici specializzati che ha valutato le opere in concorso.

“Un patrimonio per la città”

“I carri allegorici del 2024 sono un patrimonio per la Città e sono tutti bellissimi, in piazza abbiamo sentito chiaramente lo stupore e l’apprezzamento del pubblico durante le esibizioni. Abbiamo avuto nove carri in concorso, tre in più rispetto allo scorso anno, questo è segnale di crescita e di fiducia degli artigiani nel nostro progetto e li ringraziamo per il loro lavoro e le opere realizzate”, dichiara il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo.

“Il prossimo anno – continua Barbagallo – vorremmo avere dieci carri, ci stiamo provando aiutando i giovani artisti, che devono crescere e devono inserirsi nel circuito. Abbiamo visto ragazzi talentuosi e appassionati protagonisti dei concorsi minori dei carri in miniatura e delle maschere isolate. La volontà dell’Amministrazione è avviare un percorso che coinvolga gli artisti emergenti e gli consenta di realizzare un carro per la prossima edizione. Anche se sarà un’opera fuori concorso, il carro della Città, vogliamo che questi giovanissimi entrino dentro i capannoni della Cittadella e realizzino la loro opera d’arte. Loro sono il futuro del nostro Carnevale”.

Carnevale di Acireale, “migliaia di visitatori”

È grande la soddisfazione del nuovo presidente della Fondazione del Carnevale Nando Ardita per il debutto:

“Non c’è dubbio che il Carnevale di Acireale sia stato un grande successo, sia per la qualità degli eventi che per la partecipazione del pubblico. Le sfilate dei carri allegorici hanno attirato migliaia di visitatori, che hanno potuto ammirare le opere d’arte splendide realizzate dai maestri cartapestai. La Fondazione ha registrato più di 9.500 ingressi ieri e più di 64 mila nel corso della manifestazione, nonostante il maltempo dell’ultimo fine settimana, – precisa il presidente -. Oltre alle sfilate, il Carnevale di Acireale ha offerto spettacoli musicali, cabaret e un finale rosso fuoco che ha illuminato il Palazzo di Città, rendendo la città un palcoscenico a cielo aperto. Il Carnevale di Acireale è una tradizione antica e prestigiosa, che ogni anno si rinnova con creatività e fantasia, regalando emozioni e divertimento a grandi e piccini. Adesso non ci fermiamo, ci dedichiamo alle nostre meravigliose opere infiorate e vi aspettiamo tutti per la grande Festa dei Fiori, che si terrà dal 26 al 28 aprile”.

Amministrazione e Fondazione del Carnevale non si fermano dopo il Martedì Grasso e presto presenteranno il programma della Festa dei Fiori 2024. Acireale si prepara nuovamente ad attrarre il grande pubblico per il lungo ponte di primavera, con un importante evento che ruoterà intorno ai bellissimi carri infiorati e a grandi concerti.