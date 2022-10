Caro bollette a Palermo, Lagalla: “Valuterà un gruppo di tecnici”

Il sindaco vuole evitare improvvisazione e panico

PALERMO – “Ad oggi il Comune di Palermo non ha fatto ragionamenti sull’adozione di misure che possano contenere i consumi di energia attraverso, ad esempio, lo spegnimento delle luci dei monumenti. Questo non significa che il Comune sia insensibile a questo tema dei rincari che stanno mettendo a dura prova le famiglie, le imprese e anche i bilanci dei Comuni. Per questa ragione, stiamo affidando ad un gruppo tecnico di esperti le valutazioni del caso, affinché non si agisca con improvvisazione e panico, talvolta anche a scapito della sicurezza cittadina”. Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, rispondendo a una domanda su un eventuale piano di risparmio energetico.