Caro bollette, Schifani riceverà le associazioni di categoria

Lunedì si terrà la manifestazione a Palermo.

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, riceverà una delegazione delle associazioni di categoria che manifesteranno contro il caro bollette, sfilando in corteo lunedì mattina a Palermo. «Ascolterò le istanze dei rappresentanti delle sigle che promuovono l’iniziativa – dice Schifani – Fin dall’atto del mio insediamento, tra le emergenze da affrontare, mi sono messo al lavoro per cercare di trovare strumenti e soluzioni che potessero concorrere a risolvere questo problema che sta coinvolgendo famiglie e imprese, con gli strumenti a disposizione della Regione, e sono pronto a interloquire con il governo nazionale per rappresentare i sentimenti di forte preoccupazione delle parti sociali e delle associazioni delle imprese e la necessità di individuare misure adeguate a sostenere sia le nostre aziende che i nuclei familiari che stanno soffrendo gli aumenti dei prezzi di luce, gas e carburanti, in modo da scongiurare una crisi che potrebbe portare alla chiusura di centinaia di attività economiche»