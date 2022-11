Caro bollette, trivelle e superbonus, governo a lavoro per “Aiuti quater”

Ecco le misure nel testo che stanzia 9 miliardi di euro

ROMA – Le misure contro i rincari energetici, su cui si stanzia un totale di circa 9 miliardi di euro, sono al centro del consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio. La bozza del decreto Aiuti quater contiene 13 articoli, dalla proroga fino a fine anno dei crediti di imposta e del taglio alle accise, fino all’aumento a 5mila euro del tetto al contante, passando per la norma per l’incremento della produzione di gas naturale, la rateizzazione delle bollette per le imprese e la revisione del Superbonus, su cui Abi e Ance chiedono un intervento tempestivo e straordinario per scongiurare la crisi di liquidità.

Un grido di allarme da parte del Consiglio generale dell’Ance, fortemente condiviso dal presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi, è quello emerso oggi a seguito delle annunciate nuove modifiche alla disciplina dei bonus edilizi che secondo indiscrezioni sembrerebbero entrare in vigore in tempi strettissimi mettendo in grande difficoltà famiglie e imprese.

“Impensabile cambiare le regole in corso ancora una volta e con effetto immediato, senza per giunta aver individuato una soluzione per sbloccare i crediti incagliati”, ha dichiarato la presidente Brancaccio.

Secondo l’Ance senza un regime transitorio adeguato e una soluzione concreta per sbloccare i crediti incagliati, come quella individuata insieme all’Abi che prevede l’utilizzo degli F24, il superbonus si bloccherà per sempre. Con gravi ripercussioni sia economiche che in termini di transizione ecologica, dato che senza un piano di riqualificazione energetica degli edifici, appare impensabile centrare gli obiettivi di risparmio energetico e di lotta ai cambiamenti climatici ribaditi anche recentemente dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, riunita a Sharm El Sheikh.