Caro voli, Schifani incontra il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo

La denuncia: i biglietti troppo costosi penalizzano i residenti

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans il presidente della compagnia aerea ITA Airways, Sandro Pappalardo. Lo rende noto l’ufficio stampa della Regione. L’incontro ha avuto al centro la questione del “caro voli” e le sue implicazioni per i cittadini siciliani.

La denuncia di Schifani e le misure regionali

Durante il colloquio, il presidente Schifani ha messo in evidenza le conseguenze del cosiddetto “caro voli” sottolineando come il costo delle tariffe aeree raggiunga spesso livelli proibitivi in determinati periodi dell’anno e in prossimità delle principali festività. Questa situazione, ha ribadito Schifani, finisce per penalizzare gravemente i residenti dell’Isola.

Il presidente della Regione ha inoltre illustrato a Pappalardo le misure di sostegno messe in campo circa un anno fa dal governo regionale proprio per contrastare questo fenomeno. Si tratta di interventi volti ad assicurare ai siciliani il diritto alla mobilità, attraverso il rimborso parziale del costo del biglietto per i voli da e per la Sicilia.

La risposta di ITA Airways

Il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo ha sottolineato l’importanza che la Sicilia riveste per le operazioni della compagnia aerea. Ha espresso apprezzamento per le misure adottate dalla Regione, ricordando come ITA Airways abbia da subito aderito all’iniziativa, applicando direttamente la scontistica prevista per i cittadini siciliani.

