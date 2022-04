Caronia: “Nobile decisione quella di Samonà”

La deputata regionale apprezza la candidatura del collega di partito che è stato scelto come eventuale vice sindaco

PALERMO – “La dichiarazione rilasciata da Alberto Samonà (‘quando il partito mi ha chiesto di candidarmi ho subito accettato nonostante sapessi già che avrebbe voluto dire dimettermi dalla Giunta regionale’) è per me una gran bella notizia. Infatti, è da tempo che chiedo a gran voce, come peraltro espressamente richiesto dal nostro Leader Matteo Salvini, che per sostenere opportunamente la nostra lista sarebbe stato necessario che tutti coloro che hanno un ruolo istituzionale si candidassero alle elezioni amministrative”. Lo dichiara Marianna Caronia deputata regionale della Lega e candidata al consiglio comunalen di Péalermo.

“La decisione dell’amico Alberto Samonà di candidarsi nella Lista di prima l’Italia – aggiunge – è davvero una notizia importante e che spero sia di stimolo per altre importanti candidature. Purtroppo da oltre una settimana sono fisicamente assente dalla scena politica per aver contratto il Covid e non ho avuto quindi il piacere di condividere con Alberto Samonà il maturarsi di questa sua nobile decisione”.