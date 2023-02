Caronia: “Politica cerchi il confronto con i giovani”

La deputata regionale ha incontrato alcuni studenti all'Ars

PALERMO – “Con il mondo della scuola ci deve essere sempre un confronto aperto e costante. È stato un piacere oggi ricevere a Palazzo dei Normanni le terze e le quarte classi del liceo scientifico statale Galileo Galilei di Palermo. Ci siamo confrontati, alla presenza di altri colleghi deputati, con i ragazzi che hanno mostrato attenzione verso l’istituzione parlamentare e per la Politica in senso lato. Mi sono soffermata a lungo su un tema a me caro come la lotta al bullismo e al cyberbullismo, ricordando che proprio con la recente finanziaria abbiamo rifinanziato la legge regionale 27 del 2021 con una dotazione di 500mila euro proprio per promuovere dei progetti con le istituzioni scolastiche finalizzati a combattere questo fenomeno che è ampiamente diffuso e molte volte taciuto, pur risultando una piaga sociale. Continuerò il mio impegno su questi temi volendo caratterizzare questa mia legislatura con temi legati alla formazione, all’istruzione ed ai giovani in generale”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.