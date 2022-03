Caronia: “Sbloccare i pagamenti del Comune agli enti del terzo settore”

"Serve massima priorità"

PALERMO – “Dopo le modifiche alla normativa nazionale per le città metropolitane in pre-dissesto, che anche noi avevamo proposto al Parlamento, non ci sono più motivi per mantenere il blocco dei pagamenti ai fornitori di beni e servizi del Comune di Palermo, a cominciare dai tanti enti del Terzo Settore che garantiscono servizi essenziali in ambito sociale. Sono certa che gli uffici, soprattutto quelli dell’area sociale che lavorano a stretto contatto con questi operatori, sono perfettamente a conoscenza della gravità della situazione con decine di cooperative e associazioni ormai allo stremo, impossibilitate a pagare gli stipendi e, se non arriveranno presto i pagamenti del Comune, a rischio di dover interrompere le proprie attività di assistenza”. Lo ha detto la consigliera comunale della Lega Marianna Caronia con riferimento alla situazione dei pagamenti da parte del Comune di Palermo.

“Non posso quindi che chiedere che si dia massima priorità a questi pagamenti, perché la città non può permettersi che alla già grave situazione economica si aggiunga una nuova emergenza sociale”, ha aggiunto.