Carrarese-Palermo, chance per Gyasi da titolare: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Prosegue la marcia del Palermo nel tentativo di ottenere la promozione diretta in Serie A. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17:15, la formazione rosanero sarà ospite della Carrarese allo stadio “Dei Marmi”, nel match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Una trasferta insidiosa per i siciliani, che però hanno dalla loro il ricordo dolcissimo della sfida d’andata. Al “Barbera” finì con un perentorio 5-0, un risultato che oggi la Carrarese cercherà di riscattare davanti ai propri tifosi.

Il Palermo di Pippo Inzaghi si presenta a questo appuntamento in uno stato di forma smagliante, nonostante la caduta di Pescara. I rosanero occupano stabilmente il quarto posto con 54 punti (frutto anche della vittoria interna nell’ultimo turno contro il Mantova), mantenendo il fiato sul collo alle prime della classe. Adesso la squadra del capoluogo siciliano deve migliorare ulteriormente i risultati lontani dal “Barbera” per accelerare in maniera decisiva verso i primi due posti in classifica.

La Carrarese, invece, sta vivendo un campionato di grande sacrificio per mantenere la categoria. Attualmente posizionata a metà classifica con 32 punti, la formazione toscana fatica a trovare continuità, specialmente lontano dalle mura amiche. Nelle ultime cinque uscite, i gialloazzurri hanno raccolto due pareggi e tre sconfitte. Per la squadra di Carrara, la sfida contro la corazzata Palermo rappresenta l’opportunità di dare una scossa e dimenticare la “manita” subita all’andata.

Carrarese-Palermo: le probabili formazioni

Nel 3-4-2-1 di Inzaghi, in porta spazio a Joronen con il terzetto difensivo composto da Peda, Bani e Ceccaroni. In mediana, Segre agirà al fianco di Ranocchia, mentre sulle corsie esterne ci saranno Gyasi (Pierozzi è squalificato) a destra e Augello a sinistra. Sulla trequarti, Palumbo è l’inamovibile punto di riferimento; accanto a lui Johnsen e Le Douaron si giocano una maglia da titolare per supportare l’unica punta, il bomber Pohjanpalo, a caccia di nuovi gol pesanti.

Il tecnico Calabro si affida alla solidità del 3-5-2, puntando su un centrocampo di qualità dove spicca l’estro di Zuelli in cabina di regia mentre sulle corsie esterne Zanon e Belloni garantiscono la doppia fase. La linea di difesa a tre sarà composta da Illanes, Imperiale e Calabrese. Davanti, il peso dell’attacco è sulle spalle di Finotto, supportato dalla freschezza di Rubino.

CARRARESE (3-5-2): Blevè; Illanes, Imperiale, Calabrese; Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Belloni; Rubino, Finotto.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo.