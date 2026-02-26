Carta: “La legge consente brevi concessioni per la spiaggia Mondello”

"Lo schema del Pudm in Consiglio comunale a breve"

PALERMO – “Gli uffici hanno istruito tutte le istanze e nei prossimi giorni saranno esitati i pareri su ogni singolo contributo che, insieme allo schema di Pudm, saranno inviati al consiglio comunale per l’adozione complessiva”. Lo dice l’assessore all’Urbanistica del comune di Palermo, Maurizio Carta, dopo il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima della società Italo Belga sulla spiaggia di Mondello di Palermo, adottato dal dipartimento Ambiente della Regione siciliana.

“Abbiamo completato a fine gennaio la fase di presentazione di contributi da parte dei portatori di interesse come prevedono le indicazioni della Regione – continua l’assessore Carta -. Nelle more dell’adozione del piano, la norma prevede che brevi concessioni possano essere date secondo i lotti della proposta del Pudm, previo parere di conformità del Comune”.