Cartelle esattoriali, il governo pensa a una nuova proroga

Tutte le novità in arrivo: ecco cosa può cambiare

ROMA – Il governo pensa a una nuova proroga per le cartelle esattoriali. Il 30 aprile scade l’ultimo termine concesso a coloro che avevano perso i benefici della rateazione 2020 relative alla rottamazione Ter e saldo e stralcio. Adesso si profila a Roma l’intenzione di concedere altro tempo ai contribuenti che non sono riusciti a onorare le scadenze.

La proposta di una nuova proroga è chiesta principalmente da Movimento 5 stelle e Lega, ma anche altre formazioni politiche sarebbero sulla stessa lunghezza d’onda per venire incontro agli italiani in difficoltà con la crisi post pandemia e derivante dalla guerra in Ucraina. Si parla di una Rottamazione-quater alla quale potrebbero aderire i contribuenti che devono ancora sistemare la propria situazione fiscale per quanto concerne i ruoli maturati nel 2018-2019.

Già col decreto Sostegni-ter sono stati riaperti i termini per includere nella categoria delle cartelle esattoriali agevolate più di 530mila contribuenti, coloro che nel 2020 e nel 2021 non hanno adempiuto a quanto stabilito dal piano rateale di Agenzia delle Entrate e Riscossione.