ROCCAPALUMBA (PA) – Un incendio è divampato la scorsa notte in un’abitazione di Roccapalumba, in provincia di Palermo, danneggiando un immobile in via Galileo Galilei.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre che hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme. Non ci sono feriti. I tecnici dei pompieri sono al lavoro per stabilire le cause dell’incendio anche se secondo le prime ipotesi pare sia stato provocato da un corto circuito.