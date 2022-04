Cascio: “Fiducia nel centrodestra, su Palermo presto l’annuncio”

Le parole del candidato sindaco. L'assoluzione e la politica. Appuntamento a domenica.

Le prime parole si riferiscono alla ‘fiducia’ e riguardano la sentenza di assoluzione, con altri, al processo per corruzione elettorale. “Non sono mai stato veramente preoccupato – dice Francesco Cascio, candidato sindaco a Palermo per Forza Italia, in ticket con la Lega che punta sul vicesindaco, Alberto Samonà -. La stessa procura ha chiesto l’archiviazione per due volte. Ma è chiaro che sono cose che pesano. Io però sono sereno, lo sono stato sempre, nei momenti bui della mia vita, con la massima fiducia nella giustizia e nelle istituzioni”.

‘Fiducia’ è una parola che torna pure nella vicenda della candidatura a sindaco, in ore che scioglieranno ogni riserva. Che sarà del centrodestra? Andrà separato, oltre l’intesa tra Forza Italia e Lega o troverà il famoso amalgama? “Ho sensazioni molto buone – dice ancora Cascio – sono molto speranzoso e fiducioso nella convergenza sul mio nome dei partiti del centrodestra unito. Domenica mattina ci sarà una conferenza stampa, ho voluto aspettare i giudici, per rispetto, e credo che potremo dare una bella notizia alla città. La presenza di un’alleanza molto ampia che ci permetterà di vincere al primo turno e di risollevare Palermo”.

Un annuncio che, stavolta, spogliato delle annotazioni da discesa in campo, potrebbe essere confermato dai fatti. “A me Nello Musumeci pare un ottimo presidente di Regione, è un governatore uscente, quelli uscenti che hanno ben lavorato generalmente vengono ricandidati – ha detto Giorgia Meloni, leader di FdI -. Non capisco perché questo sia l’unico caso per cui ciò non accade”. E c’è anche l’invito a fare presto, proprio su Palermo: “Ora stiamo dilatando i tempi per fare qualche sforzo in più, ma non è che alla fine possiamo non prendere le decisioni. Le prenderemo in tempo utile e se poi non ci sarà corrispondenza nei nostri intendimenti, faremo le nostre scelte”.

Meloni e Berlusconi parlano in linea diretta in queste ore febbrili. Fratelli d’Italia potrebbe andare con Francesco Cascio, in cambio non di una garanzia assoluta su Nello Musumeci a Palazzo d’Orleans, ma di una discussione che tenga conto, come premessa, del ‘sacrificio’ a Palazzo delle Aquile.