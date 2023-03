Caso Cannes, il Tar conferma l’annullamento dell’evento: ricorso respinto

La vicenda che provocò frizioni nel governo

PALERMO – Confermato l’annullamento degli eventi ‘Casa Sicilia’ a Cannes, deciso dalla Regione. La seconda sezione del Tar di Palermo, infatti, ha respinto il ricorso della ‘Absolute Blue’, società organizzatrice dell’evento, contro il provvedimento adottato dall’amministrazione regionale che a seguito dello scoppio del caso aveva deciso di stoppare la propria partecipazione alla manifestazione.

Lo stop

Una decisione arrivata a seguito dell’accertamento disposto dal presidente della Regione, Renato Schifani. La Regione annullò gli atti di affidamento diretto per la vicenda di ‘Casa Sicilia’ a Cannes e i giudici amministrativi (Cabrini presidente, Giallombardo estensore), con una decisione che entra subito nel merito della vicenda, hanno dichiarato la legittimità del provvedimento di autotutela adottato dall’assessorato al Turismo.

Aboslute Blue sconfitta

L’aggiudicazione, infatti, era avvenuta senza gara, in violazione del Codice degli appalti. Il Tar ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese legali quantificate in duemila euro. Per i giudici, infatti, la Absolute Blue “non ha dimostrato di essere titolare di diritti di esclusiva” e quindi la Regione “avrebbe dovuto vagliare l’esistenza di soluzioni alternative ragionevoli al fine di dimostrare che nel caso di specie, sarebbe stato necessario realizzare l’evento ‘Casa Sicilia’ proprio in quell’hotel”.

Il caso Cannes comportò giorni di frizione all’interno del governo Schifani. Alla fine Fratelli d’Italia ottenne la permanenza dell’assessore Francesco Scarpinato, che finì nell’occhio del ciclone per i nuovi provvedimenti partiti però dal suo predecessore Manlio Messina: Scarpinato, però, scambiò la delega con Elvira Amata che lasciò i Beni culturali per andare al Turismo.